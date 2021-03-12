Paralar hesaplara yatıyor! Bakan duyurdu, bugün saat...
AA | 12 Mart 2021 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 12:01
Paralar bugün hesaplara yatacak. Bakan duyurdu ve belli oldu. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Saat 18.00'den sonra kontrol edin. Ödemeler bugün başlıyor. 243 bin 128 üreticiye destek ödemesi yapılacak. Çiğ süt desteği ödemeleri bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Bakan Pakdemirli, "1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı. Pakdemirli yaptığı açıklamada "2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız.
(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız." dedi.