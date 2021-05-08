Paralar hesaplara yatıyor, 1500 lira! Ve belli oldu

Yüz binlerce kişinin beklediği açıklama geldi. Banka hesaplarına 1500 lira yatırılıyor. Nisan ayına ilişkin ödemeler başlıyor. Pazartesi günü paralar hesaplarda olacak. Nakdi ücret desteği ile ilgili bakandan duyuru geldi. Ödemeler banka üzerinden hesaba yatırılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret desteği ile ilgili duyuruyu yaptı. Hesaplara 1500 lira yatırılacak. Pazartesi günü başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

NAKDİ DESTEK BANKA HESAPLARINA YATACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteğinin tutarı nisan ayı ile birlikte günlük net 50 TL'ye yükseltilmişti. Aylık olarak toplamda 1500 TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak.

KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs tarihinde hesaplara yatırıldığını duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.