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Paralar hesaplara yatıyor, 1083 lira! Yeni ücretler belli oldu
Milyonlarca emekli, dul, yetim ve çalışanları ilgilendiren müjdeli haber! Paralar hesaplara yatırılıyor. Tek tek açıklandı ve yeni ücretler belli oldu. Emekli ikramiyeleri, ölüm aylığı, nakdi ücret desteği ile ilgili duyuru geldi. Emeklilere ikramiye tutarı 6 aylık enflasyon oranında artması durumunda bu yıl 1083 lira 60 kuruşa yükselecek. Dul ve yetimler de bu artıştan yararlanacak. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak ödenecek. Ölüm aylığı ise en düşük yüzde 25 zamla birlikte 270 liraya yükselecek. İşte nakdi destek, emekli ikramiyeleri ile ilgili yeni ücretler...
Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.