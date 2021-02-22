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Paralar hesaplara yatırılıyor! Zam geldi, aylık ödeme miktarı...
Yüz binlerce kişi alıyor. O paraya zam geldi. İlk zamlı aylıklar şubat ayında vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor.
Yüz binlerce kişi alıyor. O paraya zam geldi. İlk zamlı aylıklar şubat ayında vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor.