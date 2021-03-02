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Paralar hesaplara yatırılıyor! Tarih belli oldu, 5 Mart...

02 Mart 2021 Salı - 11:16 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 11:16

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Tarih netleşti. Bakan Selçuk duyurdu. Ödemeler başlıyor. Vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi eksik olanların paraları ise PTT'ye isimleri ile yatırılacak. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart’ta hesaplara yatırıyoruz” dedi.


Yüz binlerce çalışana iyi haber. Ödemeler 5 Mart'ta Yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
 
“Şubat Ayına İlişkin Ödemeler 5 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak”
 
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapt

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