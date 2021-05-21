Paralar hesaplara yatırılıyor! Ödemeler başladı, bugün...
21 Mayıs 2021 Cuma - 17:15 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 17:31
Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler başladı. Bakan güzel haberi duyurdu. On binlerce kişi bekliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek açıklaması geldi. Paralar banka hesaplarına bugün aktarılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.
Hububat, baklagil, dane mısır
desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek.
Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek." dedi.