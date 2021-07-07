Paralar hesaplara yatırılıyor! En düşüğü 1.108 TL...

Binlerce kişi bekliyordu. Ve belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarih netleşti. Vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. 1.108 TL'lik ödeme 16 Temmuz'da yapılacak. Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Hesaplara yatırılacak. En düşüğü 1.108 TL olacak. Toplam 4 farklı tarihte ödenen tediye ödemeleri ile işçilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu. Ve tarih belli oldu.

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

İkramiye anlamına gelen tediye, kamuda taşeron kadrosunda çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçenlere yılda 4 eşit taksitle 13 gün olarak ve toplamda da 52 günlük olarak ödenen bir ödenektir.