Paralar hesaplara yatırılıyor! Bu hafta tamamlanacak

Destek ödemeleri ile ilgili yeni açıklama Bakan Pakdemirli'den geldi. Ödemeler bu hafta yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara müjdeli haberi verdi. Çalışmaların tamamlandığını belirten Pakdemirli, "Yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" ifadelerini kullandı.

Destek ödemeleri bu hafta banka hesapşarına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Marmara'da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvuruda bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.