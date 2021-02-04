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Hesaplara yatırılıyor! Aylık 862 lira ödenecek

04 Şubat 2021 Perşembe - 8:02 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 8:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak ödenecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. On binlerce kişi yararlanıyor. 2021 yılı için ödenecek miktar 862 TL olarak belirlendi. Engelli vatandaşlara yönelik sağlanan desteklerden biri olan eğitim desteği ile engellerin ortadan kaldırılıp tüm bireylerin için iş hayatında ve sosyal yaşamda eşitlik sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2021'de özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 862 lira oldu.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan 2021 yılı özel eğitime ihtiyaç duyanlara verilecek eğitim desteğine ilişkin tebliğ 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, 'Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu' ile asgari yüzde 20 engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi bulunduğu tespit edilen bireylerin eğitim giderlerinin her yıl bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanıyor. Bu kapsamda 2021'de özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık 241 lira olarak belirlendi.
 

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