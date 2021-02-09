Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! Nakdi destek...

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve paralar bugün hesaplara yatıyor. Güzel haberi Bakan Selçuk duyurmuştu. Nakdi destekler banka hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgilerinizi kontrol edin. Ödeme bekleyen vatandaşlardan IBAN bilgisi yanlış olanların paraları ise PTT aracılığı ile yatırılacak. Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılıyor.

Yüz binlerce vatandaş ödemelerin tyapılmasını bekliyordu. Paralar bugün hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Ödeme tarihi belli oldu

Selçuk, nakdi ücret desteğinin yanı sıra istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

Selçuk, 2020 yılında olduğu gibi çalışanlara ve işverenlere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.