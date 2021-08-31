Paralar hesaplar yatırılıyor! Kontrol edin, ödemeniz yapılmadıysa...

Ödemeler başladı. Çok sayıda kişi bekliyordu. Paralar hesaplara yatırılıyor. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mayıs ve haziran ayında üreticilerden aldıkları 314 bin 480 ton yaş çay karşılığında ödemeleri yaptıklarını söyledi.
Temmuz ayında üreticilerden aldıkları 172 bin 317 ton yaş çay karşılığında ise 670 milyon 889 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödemeyi tamamlamış olacağız." dedi.
Alim, ödemelerin tamamının yarın tamamlanacağını ifade ederek, mayıs ayı organik yaş çay farkı olarak 19 milyon 841 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını sözlerine ekledi.
ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve üreticiye uygulanacak destek paketi açıklamalarında "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." sözlerini kullandı. Çay alım fiyatını açıklayan Erdoğan "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.
ÇAYKUR YAŞ ÇAY FİYATI 2021
Çaykur, internet sitesinde yayınladığı bir duyuruyla, 2021 yaş çay fiyatı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. “2021 Yılı Yaş Çay Kampanyası, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kg olarak uygulanacaktır” açıklamasıyla Çaykur, yaş çay kampanyasının başlayacağı müjdesini verdi.