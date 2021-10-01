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Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Ekim ayında...

01 Ekim 2021 Cuma - 10:40 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 11:05

Paralar hesaba yatacak. Yüz binlerce kişiye devletten karşılıksız para. Tarih belli oldu. Ekim ayında ödenecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, çiftçilere ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını söyledi.


Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Destek ödemeleri ile ilgili önemli bir açıkşama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeyi verdi. Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sadece ülkenin  değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların  Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini dile getirdi.
 
Bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında  gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, 2021 için belirlenen destek tutarının  toplam 16,8 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini bildirdi.
 
Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen  üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük  fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara  rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim  için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek."  diye konuştu.
 
Çiğ süte rekor destek
 
Ekimde yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli  şunları kaydetti: "Ekim ayında rekor destek ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün  hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) 261 bin 584  çiftçi, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak.
 
Hayvan hastalıkları tazminatından 1462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin  734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1378 çiftçi toplam 27  milyon 81 bin 833 lira alacak. Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve  baklagil desteği için 1243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel  zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve  yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece ekimde 266 bin  419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak."
 

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