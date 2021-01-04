Paralar hesaba yatıyor! 5 bin 366 lira...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve tarih açıklandı. O paralar hesabı yatıyor. Ocak ayından itibaren zam geldi. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile işsizlik maaşı yarın (5 Ocak) hesaplara yatacak. Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk 26 Mart’ta 3 ay süre için devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), en son 28 Şubat 2021’e kadar uzatılmıştı. İhtiyaç duyulması halinde Haziran 2021’e kadar sürebilecek. Yarın yatacak olan tutar, 2020’nin son KÇÖ ödemesi olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.“Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak” Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 21.56’lık artışa paralel olarak Kısa Çalışma Ödeneği’ne de zam gelecek. Böylece, en düşük aylık ödenek 1.765 liradan 2.146 liraya çıkacak. Tavan tutar ise 4.414 liradan 5.366 liraya yükselecek. Buna göre, asgari ücretlinin ve aylık brüt ücreti 7.358 liranın üzerinde olanların KÇÖ’leri artacak. Yarınki aralık ayı KÇÖ’sü olduğundan zam bir sonraki ödemeye yansıyacak.

2.861 tavan ücret

İşsizlik maaşı ocak itibarıyla zamlanacak ama aralık ödemesi zam eklenmeden yapılacak. Buna göre; en düşük işsizlik maaşı 1.168 liradan 1.420 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı da 2.354 liradan 2.861 liraya çıkacak. İşsizlik maaşı en az 6 ay en çok 10 ay ödeniyor. İşsiz kalanın maaşında 2.861 lira tavan ücret. Ne olursa olsun bu rakam aşılamıyor.