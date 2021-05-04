Gazetevatan.com » Ekonomi » Paralar hesaba yatıyor, 4 şart var, tarih belli oldu...
Paralar hesaba yatıyor, 4 şart var, tarih belli oldu...
Paralar ödenmeye başlıyor. Hesaba 9 Mayıs'ta yatırılacak. Nakdi ücret desteğinden yararlanacak işçilerin SGK’ya bildiriminin işverenler tarafından sonraki ayın 3’üne kadar yapılması gerekiyor. Bu çerçevede SGK’ya yapılan bildirimler İŞKUR tarafından kontrol ediliyor ve ayın 8’ine kadar süren bu süreç sonunda ayın 9’unda nakdi ücret desteği ödemeleri yapılmaya başlanıyor. Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN’ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.
17 günlük tam kapanma süresince çalışma hayatındaki muafiyetler belirlendi. Çalışma belgesi alınabilen sektörlerde çalışanlar kapanma döneminde çalışmaya devam edebilecek.