Paralar hesaba yatıyor! 1657 lira...

Yaşlı, hasta, engelli... Paralar hesaba yatıyor. Yüz binlere müjde. Devlet ödeyecek. Bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engelli kişilere bakan yakınlarına her ay 1.657 lira ‘evde bakım maaşı’ ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre, ödemeyi kimler alabilir? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Türkiye’de nüfusun hızla yaşlanmaya başlamasıyla birlikte, bakıma muhtaç yaşlı sayısı da artıyor. Hem hasta hem de yaşlı olan kişiler için hayat zorlaşırken, onlara bakan yakınları için de süreç hiç kolay geçmiyor. İşte devlet her iki tarafın da yaşamını biraz olsun kolaylaştırabilmek için akrabaların, yaşlılarının bakımını üstlenmesi yönünde teşvikler uyguluyor. Hasta ve yaşlılığından dolayı bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilere bakana, her ay 1.657 lira aylık ödeniyor.

ARANAN ŞARTLAR

Bu bakım aylığını alabilmek için yaşlı vatandaşın sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde ağır engelli’ raporunun olması ve raporda da ‘ağır engelli’ ibaresinin yazması gerekiyor. Muhtaçlıkta yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması şartı var. Ayrıca akrabanın da bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşaması gerekiyor.

30 GÜN İÇİNDE BAĞLANIR

Başvuru, ikametgahın bulunduğu ‘Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Başvuru dilekçesi 30 gün içinde sonuçlanıyor.

Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay düzenli maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor.

KİŞİBAŞI GELİR SINIRI 1.704 LİRA

Maaş için hanedeki kişibaşına gelirin bu yıl için 1.704 lirayı aşmaması şartı da gözönünde bulunduruluyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli varsa, ikinci engelli 2 kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5’e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyeleri gelir hesabına dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor.

KİMLER ALABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre, ödemeyi alabilecek akrabalar şöyle:

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri.

Ana ve babası ile bunların ana ve babası.

Torunları ile torunlarının eşleri.

Kardeşleri ile kardeşlerin eşleri, kardeşlerin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri.

Eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları.

Amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri.

Halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri.

Dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri.

Teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri.

Akraba yoksa yasal vasisi olması gerekiyor.