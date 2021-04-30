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1.100 lira! Emekliye, memura, vatandaşa, esnafa bayram müjdesi!
Hesaplara yatırılacak. Memur, emekli ve esnafa güzel haber. Tek tek açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 liraya çıkartıldı. Emeklilere ise 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Memur maaşları ise 10 Mayıs tarihi itibariyle yatırılmaya başlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılacak yeni destek ödemelerinin müjdesini verdi.