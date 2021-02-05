Paralar hesaba bugün yatıyor! Yüz binler bekliyordu
05 Şubat 2021 Cuma - 7:14 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 7:14
Yüz binlerce kişi bekliyordu ve paralar bugün hesaplara yatıyor. Güzel haberi Bakan Selçuk duyurdu. Ödemeler banka hesapları aracılığı ile yapıldı. Banka hesabı olamayan ya da IBAN bilgisi yanlış olanların paraları PTT'ye yatırılacak. Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı. Ocak ayından itibaren zam geldi. Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk kez 26 Mart’ta 3 ay süre için devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), en son 28 Şubat 2021’e kadar uzatılmıştı. İhtiyaç duyulması halinde Haziran 2021’e kadar sürebilecek.
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haberi Bakan Selçuk duyurdu. Beklenen gün geldi. Ödemler bugün yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.