Paralar hesaba bugün yatıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. “Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak” Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı. Paralar bugün hesaba yatıyor.
Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 21.56’lık artışa paralel olarak Kısa Çalışma Ödeneği’ne de zam gelecek. Böylece, en düşük aylık ödenek 1.765 liradan 2.146 liraya çıkacak. Tavan tutar ise 4.414 liradan 5.366 liraya yükselecek. Buna göre, asgari ücretlinin ve aylık brüt ücreti 7.358 liranın üzerinde olanların KÇÖ’leri artacak. Yarınki aralık ayı KÇÖ’sü olduğundan zam bir sonraki ödemeye yansıyacak.
2.861 tavan ücret
İşsizlik maaşı ocak itibarıyla zamlanacak ama aralık ödemesi zam eklenmeden yapılacak. Buna göre; en düşük işsizlik maaşı 1.168 liradan 1.420 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı da 2.354 liradan 2.861 liraya çıkacak. İşsizlik maaşı en az 6 ay en çok 10 ay ödeniyor. İşsiz kalanın maaşında 2.861 lira tavan ücret. Ne olursa olsun bu rakam aşılamıyor.