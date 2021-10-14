Paralar faiziyle birlikte iade edilecek! Yüz binlerce kişi bekliyordu, ödemeler...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Paralar faiziyle birlikte iade edilecek. Ek ödeme yapılacak. Gelir vergisinden muaf tutulacaklar... Yeni vergi paketi ile küçük esnafa destek geliyor. 900 bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak. Çiftçilere ilave ödeme yapılacak. Çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek. Aynı zamanda internetten para kazananlara yönelik de vergi ödeme kolaylığı geliyor.

AK Parti'nin hazırladığı 65 maddelik yeni vergi paketinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edildi. Yapılacak düzenlemeyle yıllık cirosu 240 bin liranın altındakiler gelir vergisinden muaf olacak.

Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek.

İNTERNETTEN PARA KAZANANLARA VERGİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.

ÇİFTÇİYE İLAVE ÖDEME

Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun teklifi ile, çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.