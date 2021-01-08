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Paralar bugün hesaplarda! Kontrol edin...

08 Ocak 2021 Cuma - 7:21 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 7:21

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Paralar bugün yatırılıyor. Hesabınızı kontrol edin. IBAN bilgisi olmayanların ya da banka bilgilerinde eksiklik bulunanların ödemeleri ise PTT aracılığı ile yapılacak. Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bekleyenler için Bakan Selçuk güzel haberi duyurmuştu. 8 Ocak Cuma günü ödemeler tamamlanacak.


Yüz binlerce çalışan aralık ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin 8 Ocak'ta yapılacağını açıkladı. 

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak” ifadelerini kullanmıştı. 

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

 

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