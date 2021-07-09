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Paralar bugün hesaplarda! e-Devlet'ten kontrol edin, yatırılmadıysa...

09 Temmuz 2021 Cuma - 9:29 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 9:32

Yüz binlerin beklediği gün geldi. Paralar hesaplara yatırılıyor. 1.500 TL'lik ödemeler bugün yapılıyor. Hemen kontrol edin. Paranız yatırılmadıysa banka bilgilerinizde yanlışlık olabilir. Böyle bir durumda 1.500 lira kişinin adına PTT'ye yatırılıyor. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılıyor.


Yüz binlerce kişiye güzel haber. Ödemeler bugün yapılıyor. 1.500 lira hesaplara yatırılıyor. Bakan Bilgin açıkladı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
 
2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
 
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyordu. Nakdi ücret desteği, 1500 lira olarak açıklanmıştı.
 
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR? 
 
Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
 
 
 

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