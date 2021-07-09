Paralar bugün hesaplarda! e-Devlet'ten kontrol edin, yatırılmadıysa...

Yüz binlerce kişiye güzel haber. Ödemeler bugün yapılıyor. 1.500 lira hesaplara yatırılıyor. Bakan Bilgin açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyordu. Nakdi ücret desteği, 1500 lira olarak açıklanmıştı.