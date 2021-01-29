Paralar bugün hesaplara yatıyor! En az 1101 lira, hemen kontrol edin...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. En az 1.101 TL ödeme yapılacak. Bakan duyurdu. Paralar bugün hesaplara yatıyor. Hemen kontrol edin. İkinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılacak. Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor.

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi. Bugün hesaplara yatıyor. En az 1101 TL olacak. Bakan Selçuk duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

İLK ÖDEME BUGÜN

Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek” dedi.

İKİŞER TAKSİTTE ÖDENİYOR

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER DE DAHİL

Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı. Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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