Paralar bugün hesaplara yatıyor! Hemen kontrol edin...
04 Aralık 2020 Cuma - 12:55 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 13:11
Milyonlarca kişi bekliyordu, Bakan Selçuk açıkladı. Hemen kontrol edin bugün hesaplara yatıyor. Kasım ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Kasım ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor.
Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak, sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT aracılığı ile ödeme yapılacak.