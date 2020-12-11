Paralar bugün hesaplara yatıyor! Açıklama geldi...

Bakan açıklamayı yaptı. Paralar bugün saat 18.00’den sonra hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği yetiştiricilik desteğinin bugün, tiftik üretim desteğinin ise 18 Aralık Cuma günü yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında, yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Pakdemirli, açıklamasında, "İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında; bin 942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00’dan sonra ödemeye başlayacağız.

Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibariyle ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.