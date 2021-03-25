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Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan duyurdu ve ödemeler başladı...

25 Mart 2021 Perşembe - 9:36 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 9:52

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Ödemeler başladı. Paralar hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk duyurdu. Hesabınızı hemen kontrol edin. Mart ayına ilişkin 3 nakdi sosyal destek kapsamında yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla kişiye para ödemesi yapılacak. İhtiyaç sahiplerine toplamda 274.302.419,78-TL ödeme yapılacağı açıklandı. Kronik rahatsızlığı olanlara yapılacak ödemeler bugün başladı, diğer ödemeler ise dün başladı ve 29 Mart tarihine kadar sürecek.


Yüz binlerce kişiye güzel haber, Bakan Selçuk açıkladı. Ödemeler hesaplara yatıyor. Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri başladı.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.
 
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA DESTEK ÖDEMESİ
 
Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız” dedi. 
 
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
 
 
 
 

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