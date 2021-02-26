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Paralar bugün hesaba yatıyor! Bakan duyurdu, ödemeler başladı...

26 Şubat 2021 Cuma - 10:47 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 11:16

Paralar hesaplara yatırılıyor. Güzel haberi bakan duyurdu. Ödemeler bugün başladı. On binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Hemen kontrol edin. Destek ödemelerine ilişkin Bakan Pakdemirli açıklamada bulundu. Üretici ve balıkçılara yönelik yapılacak olan yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 60 milyon 719 bin 827 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 78 milyon 606 bin 301 TL, balon balığı avcılığı kapsamında 230 bin 960 TL destekleme ödemesi yapacağız." dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Paralar bugün hesaplara yatıyor. Üretici ve balıkçılara destek ödemesi yapılacak.
 
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ile balon  balığı avcılığı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi.
 
Bu kapsamdaki yaklaşık 140 milyon liralık desteği, bugün itibarıyla  üreticileri ve balıkçıların hesaplarına aktaracaklarını belirten Pakdemirli,  hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticiye 60 milyon 719  bin 827 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128  üreticiye 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapılacağını ifade etti.
 
ÖDEMELER BUGÜN YAPILACAK
 
Pakdemirli,  şunları kaydetti: "Yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik  çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı  avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 8-31 Aralık 2020 tarihleri  arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı  desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 lira ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki  desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde  genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve  balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon lira destek ödemesini bugün  yapacağız. Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun."

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