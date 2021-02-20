Paralar bugün hesaba yatıyor! Bakan duyurdu, ödemeler başladı...

Paralar hesaplara yatırılıyor. Güzel haberi bakan duyurdu. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ödemeler bugün başladı. Geliri düşen vatandaşa devlet desteği veriliyor. Gelir kaybı yaşayanlara ayda 1000 lira ödeniyor. 500- 750 TL de kira yardımı yapılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ile ilgili bilgiler...

Pandemi nedeni ile ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Gelir kaybı desteği ve kira yardımı yapılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenmişti. 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek. Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak.

Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak. Gelir kaybı ve kira desteklerinden toplam 1 milyon 400 bin esnaf yararlanıyor.