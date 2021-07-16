Paralar bugün hesaba yatırılıyor! Bin 108 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Paralar bugün yatırılıyor. 2021'de yapılan zam ile birlikte en düşük ödeme miktarı 1.108 lira oldu. Toplam 4 farklı tarihte ödenen tediye ödemeleri ile işçilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu. Ve tarih belli oldu.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Karara göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Ödemelerin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 günlük ilave tediye ücreti ödenmektedir. Kanunla güvence altına alınan bu haktan tüm kamu işçileri faydalanmaktadır. Ödemelerin yapılacağı tarih ise yıl içinde değişiklik gösterebilmektedir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 4 eşit taksitle 13 gün olarak ve toplamda da 52 günlük olarak ödenen bir ödenektir. Yılda iki defa 26 günlük olarak da ödenebilir.

2021 İLAVE TEDİYE MİKTARI NE KADAR?