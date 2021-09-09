Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor! İlk kez...

İlk ödeme bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fındık üreticilerine ilk ödeminin bugün yapılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fındık üreticilerine ilk ödeminin bugün yapılacağını duyurdu.

Onlarca kişi bekliyordu. İlk ödeme bugün yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fındık üreticilerine ilk ödeminin bugün yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz" diye konuştu.