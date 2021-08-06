Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor! Hemen rakamları kontrol edin

Yüz binlerce kişinin bekledği ödemeler başladı. Hesaplara yatırılıyor. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK burs ve kredilerin ağustos ödemeleri yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.
KYK bursu nedir?
KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız şekilde verilen destek parasıdır.
KYK burs ve kredi nasıl sorgulanır?
KYK burs ve kredi sorgulama için bu adresi tarayıcınızın link kısmına yapıştırmanız yeterli: "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama"