Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor! Hemen rakamları kontrol edin

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler başladı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan duyurdu. Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı.

Yüz binlerce kişinin bekledği ödemeler başladı. Hesaplara yatırılıyor. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK burs ve kredilerin ağustos ödemeleri yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.

KYK bursu nedir?