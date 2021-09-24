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Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor! Binlerce kişi bekliyordu

24 Eylül 2021 Cuma - 18:22 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 18:22

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler yapılmaya başlıyor. Binlerce kişi bekliyordu. Bakan Pakdemirli duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında üreticilere ödeme yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 235 bin TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin TL, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin TL, Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin TL, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin TL olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin TL'lik destekleme ödemelerini bugün (24 Eylül) gerçekleştiriyoruz.

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