Paralar bugün banka hesaplarına yatırılacak! Binlerce kişi bekliyordu

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler bugün yapılmaya başlıyor. Binlerce kişi bekliyordu ve Bakan Pakdemirli duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 808 milyon 706 bin TL'lik ödeme yapılacak. Çiğ Süt Desteği, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği olmak üzere ödemelerin bugün gerçekleştirileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 808 milyon 706 bin TL'lik desteğin, bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz."