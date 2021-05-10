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Paralar bayramdan önce hesaplara yatırılıyor

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:43 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 9:43

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu. Paralar bayramdan önce ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.


Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini söyleyen Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.
 
“Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz”
 
Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.
 
Evde bakım yardımından 536 bin vatandaşımız yararlanacak
 
Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
 
Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Yanık, “Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler haftasının ‘Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam’ için vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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