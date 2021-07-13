Paralar banka hesaplarına yatırılmaya başladı! 4 gün içinde...

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi. Emekli zam farklarının ödenmesine yönelik henüz bir açıklama bulunmasa da 12 Temmuz itibariyle ödenebilmesi öngörülüyor.