06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Flaş karar, binlerce kişi bekliyordu

06 Kasım 2021 Cumartesi - 19:46 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 19:46

Kredi ve burs ödemelerinde son dakika gelişmesi. Binlerce öğrenci merakla bekliyordu. Resmi açıklama geldi. Paralar hesaplara yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
 
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.
 

ETİKETLER

Kredi ve burs ödemeleri ödeme hesap banka öğrenci burs ödemeleri kredi ödemeleri burs kredi ne zaman son dakika son dakika ödemeleri kasım ayı burs ve kredi kasım ayı burs ve kredi ödemeleri ziraat bankası halkbank öğrenci kredi ödeme öğrenci burs üniversite Gençlik ve Spor Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.