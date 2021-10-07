Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Flaş karar, binlerce kişi bekliyordu

Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Hububat, Baklagil Dane Mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin TL,



Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin TL,



Mazot Gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin TL,