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Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Flaş karar, binlerce kişi bekliyordu

07 Ekim 2021 Perşembe - 20:21 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 20:21

Destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler yapılmaya başlıyor. Binlerce kişi bekliyordu. Bakan Pakdemirli duyurdu. Üreticilerin bazı destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlıyor.


Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:
 
"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."?
 
 

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