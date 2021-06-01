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Paralar 8 Haziran'da yatırılıyor! Banka ve PTT ile...

01 Haziran 2021 Salı - 9:54 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 9:54

Yüz binlerce kişiye güzel haber. Paralar hesaplara yatırılıyor. Destekten yararlanan bazı vatandaşların banka bilgilerinde yanlışlık bulunuyor. IBAN bilgisi hatalı olanların hemen kontrol etmesi gerekiyor. Banka bilgisinde eksiklik ya da yanlışlık bulunanların ödemeleri PTT aracılığı ile gerçekleştirilecek. Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak.


Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler 8 Haziran tarihinde yapılacak.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
 
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

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