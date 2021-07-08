Paralar 7 gün sonra hesaplarda! En düşüğü 5 bin 200 TL...

Görevdeki memurlar da emekliler gibi senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.
Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar 2021 Temmuz-Aralık döneminde alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi. 2021’in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI 6 BİN 587 LİRA
Alınacak zamla birlikte görevdeki memurların net maaşları belli oldu ancak aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.177 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.587 lira olacak. Yeni zamla bu yılın ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline 7.960 lira geçecek. (Noyan Doğan / Hürriyet)
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.
Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeni ile Temmuz ayı maaş ödemeleri 14 Temmuz'da yapılacak.