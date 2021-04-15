Para ve altınların hepsini geri alabilirsiniz! 1 yıl içinde...

Nişan takıları ile ilgili çok sayıda kişiyi ilgilendiren açıklama. 1 yıl süresi var. Hepsini geri alabilirsiniz. Nişanda takılan takılar eğer çiftler nişanı atarsa, aileler tarafından geri istenebilir. Eğer altınlar geri aynı şekilde verilemiyorsa dava açılabilir. Aynı zamanda nişanlıya maddi ve manevi tazminat davası da açılabilir. Ancak bunun 1 yıl süresi var. Eğer 1 yıl içinde dava hakkınızı kullanmazsanız zaman aşımına uğrayacaktır.

Herkes evlilik hayali kurar. Söz, nişan ve düğün adımlarıyla bir yuva kurmaya adım adım yaklaşılır. Ancak nişanın ardından bazı çiftler anlaşamadıkları durumda ayrılır. Nişanlılık eğer evlilikle sonuçlanmazsa verilen hediyeler, takılan takılar geri istenebilir. Ancak bunun için bir zaman aşımı süresi bulunuyor.

GERİ ALINABİLİR, 1 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Nişanlım ile ayrıldık. Ailemin taktıklarını vermek istemiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Bu konuda kanun çok açık. Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122. maddesi "nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir.

DAVA DA AÇABİLİRSİNİZ

Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

İZİNSİZ FOTOĞRAF PAYLAŞMAK

Eski eşim benden izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sürekli sosyal medyada paylaşıyor. Buna karşıyım ama dinletemiyorum. Cezası olur mu?

İZİNSİZ olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur.

5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürebilmektedir.

Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. madde açısından da incelenmektedir.

Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır. Feride Hilal İmal/Takvim