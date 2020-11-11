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Para transferinde yeni dönem! Ücretsiz ve...

11 Kasım 2020 Çarşamba - 12:17 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 12:41

Yeni hizmet hayata geçirildi. Yüz binlerce hesap sahibini ilgilendiren para transferinde yeni dönem başladı ve ücretsiz. Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, IBAN ile para transferi özelliği duyurdu. Sözleşmeli hesap sahipleri başkalarının IBAN’ına ücretsiz bir şekilde para transferi gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda EFT saati beklenmesine de gerek kalmayacak.


Papara, sözleşmeli hesap sahipleri için, başkalarının IBAN’ına ücretsiz ve 7/24 anında para transferi gerçekleştirme hizmeti başlattığını açıkladı. Hizmetle birlikte kullanıcılar, birkaç adımda başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi yapabilecek. 
 
EFT SAATİ BEKLENMEYECEK
 
Yeni hayata geçen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada, “Bankadan bankaya para transferlerinde işlem ücreti alınırken Papara’da IBAN’a transferde işlem ücreti ödenmiyor. Ayrıca, istenilen kişinin IBAN’ına 7/24 para transferi yapabilmek için banka hesabı olmadan da işlemler gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıları para transferi yapılan IBAN’ları kaydetme ve kayıtlı IBAN’lardan seçerek hızlıca gönderim yapabilme imkanı da sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.  
 
ANLAŞMALI BANKALAR
 
Papara’dan IBAN’a TL olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında; QNB Finans Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Ziraat Bankası’nın yer aldığı bildirildi. Papara’dan IBAN’a döviz olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında ise, Garanti Bankası ve QNB Finans Bankası yer aldığı açıklandı.

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