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Para ödenmiyor! Yıl sonuna kadar geçerli

09 Temmuz 2021 Cuma - 11:18 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 11:18

Ücret ödenmiyor. Belediye başkanlığından açıklama geldi. Ücretsiz toplu taşıma kullanım süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu ulaşım imkanı yıl sonuna kadar geçerli olacak.


Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.Belediye Meclisinin temmuz ayının ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
 
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.
 
Belediye Meclisinin temmuz ayının ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
 
Belediye Meclis Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

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