Para ödenmiyor! Yıl sonuna kadar geçerli

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.Belediye Meclisinin temmuz ayının ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanım süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.
Belediye Meclisinin temmuz ayının ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.