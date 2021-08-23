Para ödemeyin! Flaş detay belli oldu, ucuzunu alan...

1-İlaç katılım payı hangi ilaçlardan alınır?

Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hasta katılım payından muaf ilaç listesindeki ilaçlardan katılım payı alınmaz. Bunun dışındaki ilaçlardan katılım payı alınır.

2-İlaç katılım payı oranı nedir?

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin kurumdan aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10'u, diğer kişiler için yüzde 20'si oranında katılım payı ödeniyor.

3-Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı nasıl tahsil edilir?

SGK'dan aylık alanlarln, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için aylıklarından mahsup edilmek suretiyle sözleşmeli eczaneler tarafından tahsil edilir.