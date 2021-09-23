Para ödemesi yapılmıyor! Çalışan herkes için geçerli, o süre sayılmıyor ve...

Çalışan herkes için geçerli. Para ödemesi yapılmıyor ve o süre çalışmadan sayılmıyor. Bu maruzatla işverene başvurup fazla mesai isteyen çalışanlar olumsuz yanıtla karşılaşıyor. Milyonlarca çalışan işe servisle gidip geliyor. Yolda geçen süreler için işverene fazla mesai talebinde bulunan çalışanlara yönelik önemli bir açıklama geldi. Öte yandan emeklilik, tazminat, prim ve askerlik borçlanmasına ilişkin de merak edilen sorulara yanıt verildi. İşte tüm detaylar...

Çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik borçlanması, emeklilik, prim, tazminat gibi çalışanların kafasında oluşan sorulara yanıt verildi. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı...

Soru: Şirketimiz ani kararla çalıştığımız yeri Kurtköy’e taşıdı. Servis hizmetinden yararlanıyoruz. İşe giderken 2.5 saat gelirken 2.5 saat yolda vaktimiz geçiyor. Yolda geçen fazladan vakit için mesai istediğimizi söyledik verilmeyeceğini söylediler. Hakkımız nedir? Burak Ç.

Cevap: İş kanununda günlük çalışma sürelerinden sayılan haller detaylı şekilde sıralanmış. Yine iş kanunu; işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreyi çalışma süresinden saymıyor. Dolayısıyla, işe gidiş-dönüşte serviste geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz.

İŞVEREN BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞTIRAMAZ

Soru: İşe giriş tarihim 23.4.2004, çıkış 31.8.2021 olarak yapıldı. İşveren hiçbir sebep göstermeden iş yerini açmadığı için çıkış yaptı, benim tazminat hakkım oluştu ama işverenin yakınının yanında işe girişim yapıldı. Tazminat için konuştuğumda benim yanımda işe girdin hakkın devam ediyor dediler. Benim ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Sizin durumunuzda iş sözleşmenizin devri söz konusu. Eğer çalıştığınız şirket devredilmiş olsaydı tazminat hakkınız baki kalmak kaydıyla çalışmaya devam ederdiniz. Ancak iş sözleşmesinin devrinde çalışanın onayı olması gerekiyor. Onayınız yoksa iş sözleşmeniz devredilmez ve kıdem dahil tüm haklarınızı alırsınız. Haklarınız ödenmiyorsa yasal yola başvurmanızı öneririm.

PRİMİN TAVANDAN YATMASI AVANTAJ

Soru: 1978 doğumluyum ve 1998 sigorta girişim var. SGK’lıyım. Sigorta primim 7300 gün civarında. SGK matrahım son 11 yıldır aynı işyerinde en üst tavan ücret üzerinden ödenmektedir. Bu şekilde prim ödemeye devam edilirse emeklilikte sıkıntı olur mu? Artun S.

Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5900 gün prim ödeyip, 57 yaşında emekli olunuyor. Prim gününüz dolmuş. Çalışma yılınız iki yıl sonra dolacak. Ancak emeklilik için 57 yaşını bekleyeceksiniz. Primleriniz tavandan yattığı için emeklilikte sıkıntı olmaz, aksine emekli maaşınız yükselir.

TAZMİNATINIZI ERTELEYEBİLİRSİNİZ

Soru: Çalıştığım işyerinde emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek istersem, kıdem ve diğer haklarımı emekli olunca almayıp, işten tamamen ayrılacağım ileri bir tarihe ertelersem herhangi bir hak kaybı yaşar mıyım? Şeref K.

Cevap: Çalıştığınız şirketten emekli olup, çalışmaya devam edebilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Birincisi kıdeminizi sıfırlayıp, işyerinizle yeni bir iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Ya da kıdeminizi işten ayrılınca alabilirsiniz. Bunun için şirketle aranızda yazılı bir protokol yapmanız gerekiyor.

7000 PRİM GÜNÜ DOLDURMALISINIZ

Soru: 14.4.1984 doğumluyum. İlk ile giriş tarihim 5.12.2002. Tazminatımı alıp ne zaman işten ayrılabilirim? Duygu S.

Cevap: İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.

ASKERLİK BORÇLANMASININ AVANTAJI OLMAZ

Soru: 5.7.1980 doğumluyum, 1.12.1998 sigorta girişliyim. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Avantajı ne olur? Askerden önce sigortalı oldum.7000 prim günüm var. Murat A.

Cevap: 25 yıl çalışıp, 5900 prim gün ile 57 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız emeklilik için yeterli ancak çalışma yılını doldursanız bile emeklilik için 57 yaşını bekleyeceksiniz. Emeklilik için prim gün sayısı yeterli olmayanlar, askerlik borçlanması yapıp, emekliliği erkene çekebilir. Bu durumda sizin askerlik borçlanması yapmanızın emeklilik sürenize etkisi olmaz.