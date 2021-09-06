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Para ödemesi yapılmıyor! 100 gün ücretsiz

Para ödemesi yapılmıyor! 100 gün ücretsiz Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. 100 gün boyunca herhangi bir ücret ödemesi yapılmıyor. Aynı durumda pek çok kişi bulunuyor.
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