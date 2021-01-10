Para ödemesi yapılıyor! Hepsine zam geldi, artık...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bakan Selçuk güzel haberi kamuoyu ile paylaştı. Hepsi yükselti. Ödeme miktarı arttırıldı. 2021 ile birlikte aylık olarak bankaya yatırılan tutarların yükseltilmesi ile vatandaşların salgın sürecinden daha az etkilenmesini sağladı. Evde Bakım aylıkları bin 657 TL’ye yükseltilirken, SED ödemelerinde her bir çocuk için bin 161 TL ödenmeye başladı. Bakan Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden (SED) engeli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı işyerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını söyledi.

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk tarafından yapıldı. Aylık ödeme miktarları 2021'de yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibariyle artırıldığını ifade ederek; “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür” dedi.

SED ödemelerinde her bir çocuk için 1.161 TL

Bakan Selçuk, “2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık. Her bir çocuk için ödeme miktarı 1.161 TL’ye ulaştı. Bu kapsamda, Ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon TL ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” şeklinde konuştu.

Korumalı işyerlerinde destek 914 TL’ye yükseldi

Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Korumalı İşyeri’ modeli ile işyerleri için her bir engelli için ödenen aylık tutarı 2021 yılında 914 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Evde Bakım aylıkları 1.657 TL’ye yükseldi

Selçuk, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verdiklerini belirterek, “2020 yılında 536 bin vatandaşımıza toplamda 9,4 milyar TL ödeme yaptık” dedi. Bakan Selçuk, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1.657 TL olduğunu ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıklarında artış

Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarında 2021 yılında arttırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, “2021 yılı ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 TL’ye, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 TL’ye, engelli yakını aylığını 609 TL’ye ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise 1.657 TL’ye çıkarttık” diye konuştu. Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını vurguladı.