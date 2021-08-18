Para ödemesi yapılıyor! Günlük 108 lira, 9 ay boyunca...

Milyonlarca genç yararlanıyor. Günlük 108 TL ödeniyor. Çok sayıda kişiye istihdam yaratan işbaşı eğitim programları ile meslek eğitim kurslarından bu yıl yararlananların sayısı 300 bini geçti.
Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri de bu programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programında katılımcılara günde 108.68 lira (öğrenciler için 81.52 lira) ödeme yapılıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor.
İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işbaşı eğitim programları ile iş arayanlara mesleki deneyim kazandırarak istihdam yaratmayı hedefliyor. Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere de işe almada isabetli karar verme imkânı sunuyor. İşsizlik ödeneği alıp programa katılanlara İŞKUR tarafından günlük 54.34 lira, öğrencilere de 81.51 lira cep harçlığı veriliyor.