Para ödemesi yapılıyor! Bugün başladı, cumartesine kadar...

Para ödemesi yapılıyor. Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Cumartesi gününe kadar paralar ödenmeye devam edecek. Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu. Kuraklık hasar ödemelerine ilişkin yapılan açıklamada, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" denildi.

Paralar bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Cumartesi gününe kadar ödenmeye devam edecek. Kuraklık hasar ödemelerine ilişkin duyuru geldi. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu çalışmanın tüm üreticiler için olduğunu dile getirerek şunları kaydetmişti:

"Üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigortaları varsa zaten zararları oradan karşılanacak. TARSİM kapsamında olmayan diğer üreticilerimize de Afet Fonu'ndan yardım yapılacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl tohumlarını alabilecekler. Aslında bu adı konmamış bir tohum desteği. Biz buna 'çiftçi hasar bedeli' diyoruz.

Böyle isimlendirildi ama önümüzdeki yıl 'sürdürülebilir bir tarım ve üretim devam etsin' diye verilen bir destektir. Çiftçimiz bunu almak suretiyle tohumunu sağlayacak, önümüzdeki yıl tarlasını yeniden ekecektir. Ayrıca Bakanlık olarak yüzde 75 hibeli tohum desteklerimiz var. Bunlar da nadas alanlarının küçültülmesi ve ekilmeyen alanların ekilir hale dönüştürülmesi ile alakalı bir programdır. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da uygulanıyor, inşallah gelecek yıl da uygulanacak. Bir karış dahi ekilmedik alan kalmaması için tohum desteklerimiz devam ediyor."