Para ödemesi yapılacak! Milyonlarca çalışan için geçerli, zorunlu...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor. İşveren tarafından ödeme yapılmak zorunda. Pandemi sürecinde uzaktan çalışmaya başlayan pek çok kişi salgında normalleşme sürecine geçilse de evden çalışmaya devam ediyor. Uzaktan çalışanlar ise işveren tarafından bazı giderlerin karşılanmasını talep ediyor. Salgınla uzaktan çalışmaya geçenler için sözleşme revizesi yapılmadıysa eski hükümlerin uygulanmaya devam edilmesi gerekiyor. Yani ofise gidilen dönemde verilen yemek paralarının evde de ödenmesi şart. İşte çalışanların en çok merak ettiği sorular ve yanıtları...