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Para ödemesi yapılacak! Bakan duyurdu, bu hafta içerisinde...

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 10:26

Para ödemesi yapılacak. Bakan Pakdemirli duyurdu. Üretici ve yetiştiricilere yapılacak ödemeye ilişkin açıklama geldi. Bu hafta içerisinde tamamlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacağını duyurdu.
 
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.

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