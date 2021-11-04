Para kazanmak, ev, araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ödemeler...

HEVESLİYİM AMA...

SORU: Yeni para kazanmaya başladım. Yatırım konularında hevesliyim ama neye göre yatırım yapmalıyım? Elif

CEVAP: Zengin olmanın formülü yatırım yapmaktır. Daha doğrusu risk almayan zengin olamaz.

Çevrenin nereye yatırım yaptığına göre yatırım yapma. Yatırım sana özel olmalı. Beklentilerin, risk tahammülün, amacın, bütçen, bilgi seviyen, korkuların...

Beklentilerini net olarak belirle. Vade, risk... Yüksek getiri, yüksek risk mi? Düşük getiri, düşük risk mi? Karar ver.

Eş dosttan ‘tüyo alarak’ veya sosyal medyadan okuduklarınla değil, yatırım uzmanına veya bankacına danışarak, onun sana yapacağı risk ve yatırım testlerine göre yatırım yap.

Bütün bunları belirledikten sonra kendine uygun yatırım sepeti oluşturabilirsin. m Aman her dakika yatırımını kontrol etme.

YATIRIM İÇİN EV ALACAĞIM

SORU: Aydın’da yatırım için bir ev alıp kiraya vermek istiyorum. 210 bin liram var. Sizce mantıklı mı? Fuat

CEVAP: Aydın’da 100 metrekare ortalama bir evin fiyatı 342 bin TL civarında. Bu demek ki senin 132 bin TL kredi alman gerekiyor. 10 senelik bir finansmanla 132 bin TL kredi alırsan, bunun aylık ödemesi 2 bin 250 TL, toplam geri ödemesi 271 bin TL civarında olur.

EV ALIRKEN BUNLARA DİKKAT ET!

1. Çevredeki muadil evler kaça kiralanmış ve satın alınmış incele.

2. Kiracı kaçarsa ne yapacaksın? Krediyi ödeyebilir misin?

3. Ev alırken, evin aylık kredi ödemesi senin gelirinin yüzde 40’ını geçmesin. Aylık gelirin 6 bin TL üzerinde mi, gelirin güvencede mi? Son karar senin.

ARABAMI DEĞİŞTİRECEĞİM

SORU: Arabamı değiştirmek istiyorum ama bir yandan da cesaret edemiyorum. Ne yapmalıyım? Sevim

CEVAP: Neden değiştireceksin? Masraf mı çıkarmaya başladı? Kaç senelik? Bu değişim gerçekten ihtiyaç mı? Almayı düşündüğün araba sıfır mı? Çip krizi var, pahalılandı otomobiller. İkinci el fiyatları da yüksek. İş güvencen, birikimin var mı? Yoksa iki kere düşün. Ne kadar kredi çekeceksin? Aylık kredi ödemen gelirinin yüzde 25’ini aşacak mı? Tüm bunları hesapla öyle karar ver